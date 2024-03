La folle histoire de France Battle Royale Compiègne, mardi 23 avril 2024.

Genre Comédie

Retrouvez Terrence et Malik, le prof et le cancre, pour une nouvelle leçon d’histoire aussi délirante qu’hilarante.

De Louis XIV à Napoléon III, ils revisitent à leur manière deux siècles chaotiques d’Histoire qui aboutiront à la naissance de la démocratie en France. Sur un rythme effréné, un régime chasse l’autre, comme on chasse un souverain.

Et nos deux compères ne sont pas en reste, car pour eux aussi l’enjeu reste de taille qui aura finalement le coeur de leur chère prof d’Histoire?

Cancre ou fayot, vous aussi venez participer à cette « Battle Royale », car sur le trône comme en amour, il ne peut en rester qu’un ! 1414 14 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 20:00:00

fin : 2024-04-23

1 BIS Place Saint-Jacques

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France romain@letheatreamoustaches.com

