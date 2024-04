La folle descente de caisses à savon Longué-Jumelles, dimanche 5 mai 2024.

En partenariat avec la fédération, un circuit de caisses à savon est organisé en plein cœur de la ville de Longué-Jumelles.

QU’EST-CE QU’UNE CAISSE À SAVON ?

Une caisse à savon, ou boîte à savon, est un véhicule sans moteur qui se déplace par la seule force de la pesanteur. Les caisses à savon peuvent être construites et utilisées comme un jeu d’enfants, pour le simple plaisir de descendre de petites pentes. Aussi conçues pour de véritables compétitions sportives, les contraintes de construction sont minimales afin de favoriser l’imagination et la créativité des participants.

PROGRAMME (sous réserve de changements)

A partir de 7h30 accueil des caisses.

Contrôle des Caisses Folkloriques.

Inscription des Caisses et paiement de la licence.

A 9h30 briefing des commissaires et briefing des véhicules de remontées.

A 10h départ de la descente

Entre 10h et 10h30 Manche d’essai.

1ère manche.

A 12h30 pause déjeuner.

A 14h reprise de la descente.

Plusieurs descentes sont prévus jusqu’à l’horaire prévu de fin de compétition.

A 18h30 remise des prix.

INFORMATIONS INSCRIPTIONS

De 1 à 2 pilotes, la taille de l’équipe n’est pas limitée. La course est donc ouverte à tous mais pour les enfants, il est indispensable qu’ils soient accompagnés et sous la responsabilité d’une personne majeure. Les enfants entre 10 et 14 ans peuvent être pilote dans une caisse à savon 2 places, avec un adulte. A partir de 15 ans, les enfants peuvent piloter seul.

Chaque pilote doit obligatoirement régler la somme de 10 € à la Fédération Française des Caisses à Savon le matin, à l’issu du contrôle de sa caisse. Cette somme correspond à une licence obligatoire permettant d’assurer chaque pilote.

Toute demande de renseignements et les inscriptions doivent se faire auprès du pôle culturel de la Ville de Longué-Jumelles.

Animation en partenariat avec la Fédération Française des Caisses à Savon. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 07:15:00

fin : 2024-05-05 19:30:00

Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire animation@ville-longuejumelles.fr

