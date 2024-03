La flamme olympique à Lormont ! Vieux Lormont Lormont, jeudi 23 mai 2024.

La flamme olympique à Lormont ! Le jeudi 23 mai, la flamme olympique sera sur la métropole bordelaise et le Libournais. Jeudi 23 mai, 11h15 Vieux Lormont

L’arrivée de la flamme en Gironde sera la 14ème étape d’un périple de 68 jours à travers 400 villes en France. Son parcours s’achèvera le 26 juillet pour la cérémonie d’ouverture des Jeux à Paris.

Pour cette étape en Gironde, la flamme traversera les villes de Saint-Emilion, Libourne, Le Bouscat, Mérignac, Pessac, Lormont, Cenon et Bordeaux.

La flamme sera sur Lormont en fin de matinée le jeudi 23 mai. Elle arrivera en navette fluviale vers 11h20. Un premier relayeur traversera la place A.Briand et montera la rue Jean Jaurès jusqu’à l’église Saint-Martin. La flamme sera transmise à un second relayeur, puis redescendra la rue du général de Gaulle avant de poursuivre sa route. Un grand temps fort sera organisé place des Quinconces à Bordeaux pour accueillir le dernier porteur.

Rendez-vous vers 11h15, dans le bourg ancien, pour assister à cet événement historique et exceptionnel à vivre. Des animations (démonstrations sportives et breakdance) sont prévues à partir de 10h (en cours de construction).

Flamme olympique