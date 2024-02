LA FLAMME INTEMPORELLE La Suze-sur-Sarthe, jeudi 29 août 2024.

Spectacle son et lumière présentant l’histoire de la Sarthe de 1878 à 1936

Son et lumière théâtralisé sur le port de La Suze-sur-Sarthe se clôturant par un feu d’artifice.

150 figurants et comédiens déambuleront au gré des tableaux sur une période de 60 ans. 16 16 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-29 21:00:00

fin : 2024-08-31

Port de La Suze-sur-Sarthe

La Suze-sur-Sarthe 72210 Sarthe Pays de la Loire comlasuzeenlumiere@gmail.com

L’événement LA FLAMME INTEMPORELLE La Suze-sur-Sarthe a été mis à jour le 2024-02-22 par eSPRIT Pays de la Loire