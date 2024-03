La fin de vie et la mort – Le point de vue des religions – Respecter les croyances et les rituels dans l’accompagnement La Fabrique des Arts Carcassonne, mardi 2 avril 2024.

La fin de vie et la mort – Le point de vue des religions – Respecter les croyances et les rituels dans l’accompagnement Respecter les croyances de chacun commence par les connaître. Chacun des représentants des religions les plus pratiquées en France nous exposera les clefs spécifiques à la fin de vie. Mardi 2 avril, 18h00 La Fabrique des Arts

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-02T18:00:00+02:00 – 2024-04-02T21:30:00+02:00

Fin : 2024-04-02T18:00:00+02:00 – 2024-04-02T21:30:00+02:00

Aborder le thème de la fin de vie et de la mort à travers le prisme des principales religions, évoquer les croyances et les rituels de chacun dans ses derniers instants : tel est le projet de ces conférences proposées par l’Association pour le développement des Soins Palliatifs de l’Aude (ASP-Aude). Elles apporteront un éclairage sur une mosaïque d’usages et de pratiques, soulignant cet objectif qu’est le respect de l’humain dans son cheminement spécifique.

Durant cette soirée ouverte à tous, un représentant de chaque culte (juif, catholique, musulman, protestant et orthodoxe) exposera les particularités de sa religion face aux circonstances de la fin de vie, répondant à nos interrogations sur des traditions souvent méconnues.

Le point de vue laïc et républicain sera également abordé grâce à l’intervention de la philosophe Mme Françoise Fournié.

