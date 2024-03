LA FÈVE PALOMA – GRANDE SALLE Nimes, samedi 18 mai 2024.

Après plusieurs featurings très remarqués courant 2021 et une mixtape en 2023, La Fève entame un retour fracassant. Abondance de flows et gimmicks incisifs portent des textes qui dépeignent son quotidien et celui de ses proches. Trap, argent et honneur sont les maîtres mots de ce rappeur toujours aussi précis et tranchant.

Tarif : 23.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-05-18 à 20:00

Réservez votre billet ici

PALOMA – GRANDE SALLE 250 Chemin de l’aerodrome 30000 Nimes 30