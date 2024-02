LA FÊTE PAYSANNE LA 9ÈME ÉDITION Azillanet, vendredi 4 octobre 2024.

LA FÊTE PAYSANNE LA 9ÈME ÉDITION Azillanet Hérault

Evénement organisé par l’association Chemin Cueillant et le Foyer Rural d’Azillanet pour promouvoir l’agroécologie paysanne en Minervois.

Evénement organisé par l’association Chemin Cueillant et le Foyer Rural d’Azillanet pour promouvoir l’agroécologie paysanne en Minervois.

– Marché paysan bio, local et artisanal qui met en avant les productions des paysans, paysannes, artisans et artisanes de l’association ;

– Marché associatif pour sensibiliser le public à l’écologie, à l’alimentation et à l’agriculture paysanne ;

– Ateliers, tables-rondes, conférences, spectacle, concert, balade ;

– Restauration bio et locale ; et un bar pendant 2 jours !

Venez assister à ce temps fort de la vie paysanne, militante, culturelle, festive et sociale du territoire rural minervois ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-04

fin : 2024-10-05

Espace sportif

Azillanet 34210 Hérault Occitanie melissa@chemincueillant.org

L’événement LA FÊTE PAYSANNE LA 9ÈME ÉDITION Azillanet a été mis à jour le 2024-02-23 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC