La Fête du Printemps … Gourdon, dimanche 21 avril 2024.

La Fête du Printemps … Gourdon Lot

12ème édition de notre Fête du Printemps … la journée des enfants !

Tout est conçu pour eux … Un après-midi magique où petits et grands pourront s’amuser et partager plein d’activités ludiques !

Et pour les plus grands … Vide-greniers dès 8H !

Différents stands seront installés de 14H30 à 18H animations et jeux ;

Maquillage, jeux de balles, chamboule-tout, peinture, aérographe, balade en poney, animations musicales …

Évènement reporté au dimanche 28 avril en cas de pluie.

Restauration sur place avec foodtruck, buvette et vente de crêpes.

Toutes les familles sont les bienvenues !

Entrée 5€/enfant

Les bénéfices reviendront à la Crèche parentale Écoute s’il joue afin d’acquérir de nouveaux équipements pour les enfants EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 14:30:00

fin : 2024-04-21 18:00:00

Plan d’eau d’Écoute s’il Pleut

Gourdon 46300 Lot Occitanie ecoutesiljoue@gmail.com

