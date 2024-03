La fête du Printemps Crépy-en-Valois, samedi 6 avril 2024.

La fête du Printemps Crépy-en-Valois Oise

Bien connu sous le nom de Floralys & Terroirs , l’événement fait peau neuve sous le nom La Fête du Printemps . Ne manquez pas l’occasion de célébrer le retour des beaux jours les samedi 6 et dimanche 7 avril 2024 !

Au cœur du parc Sainte-Agathe, venez flâner parmi les stands colorés et rencontrez des exposants passionnés. Vous pourrez découvrir les produits locaux, ainsi que le savoir-faire des producteurs crépynois et alentours. Plantations, produits de bouche, décorations et textiles n’attendent que vous sur une trentaine de stands. Rendez-vous lors de ce week-end convivial de 10h à 18h pour apprécier, en famille ou entre amis, le meilleur du local.

Au programme, retrouvez des animations pour petits et grands avec la déambulation des Jazzdiniers , des balades à poney et du grimp’ à l’abre gratuits, le concours et le quizz Terre de Jeux 2024 du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) et bien d’autres encore. Et si vous avez une petite faim, des points de restauration sucré et salé pourront vous combler.

Zoom sur le programme

Samedi 6 et dimanche 7 avril :

Grimp’aventure de 10h à 12h et de 14h à 18h (gratuit)

Balade à poneys de 14h à 18h (gratuit)

Les jazzdiniers, fanfare jazz de 14h à 18h

Structure gonflable et pêche au canards de 14h à 18h (payant)

Uniquement le dimanche 7 avril :

Objois Dominique, chanteur de variété française de 11h à 13h

Informations pratiques

Produits locaux Jardinage Artisanat.

Parc Sainte-Agathe.

Entrée libre et gratuite de 10h à 18h.

Restauration sucrée/salée sur place. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Rue Sainte-Agathe

Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

L’événement La fête du Printemps Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2024-03-13 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme du Pays Valois