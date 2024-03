La Fête du Printemps Ateliers de Métalu A Chahuter – 122 rue Dordin – Hellemmes Hellemmes, vendredi 19 avril 2024.

La Fête du Printemps Un événement festif pour fêter l’arrivée du printemps 19 – 21 avril Ateliers de Métalu A Chahuter – 122 rue Dordin – Hellemmes Entrée libre et payante

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-19T18:00:00+02:00 – 2024-04-19T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-21T14:30:00+02:00 – 2024-04-21T20:59:00+02:00

La Fête du Printemps est l’occasion de présenter spectacles, concerts, expositions et autres interventions artistiques des artistes du collectif et d’extérieurs durant trois jours, du vendredi 19 avril au dimanche 21 avril 2024. Elle permet également d’ouvrir les ateliers et de faire découvrir l’univers du collectif aux habitant.e.s du territoire.

Découvrez le programme sur : https://metaluachahuter.com/La-Fete-du-Printemps

Ateliers de Métalu A Chahuter – 122 rue Dordin – Hellemmes 122 rue Dordin Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France 03 28 07 32 27

Visuel : Delphine Sekulak – Graphisme : Sylvain Sellier