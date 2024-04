La Fête du Parc Aureille, samedi 25 mai 2024.

La Fête du Parc Aureille Bouches-du-Rhône

Péparez-vous pour la grande fête du Parc, le samedi 25 mai dès 9h à Aureille !

Le village d’Aureille, niché au pied des Opies, s’embrase de joie pour célébrer le renouvellement du classement des Alpilles en Parc naturel régional pour les 15 années à venir.



Une journée mémorable vous attend avec des ateliers pour tous les âges, des spectacles, des démonstrations, des défis sportifs et un concert festif en fin d’après-midi. De quoi vous régaler avec le marché des producteurs et des options de restauration sur place. Venez nombreux !



Participez également à la première course du Parc des Alpilles organisée à l’occasion de la Fête du Parc 10 km ou 5 km

Premier départ à 9h30 Gratuit sur inscription, nombre de place limité.



Avec le soutien de l’État, la Région Sud, le Département des Bouches-du-Rhône, la Métropole Aix-Marseille-Provence et le Crédit Agricole Alpes Provence. .

Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

