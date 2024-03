La fête du court métrage Centre de la photographie de Mougins Mougins, samedi 23 mars 2024.

La fête du court métrage Projection : Esprit sportif es-tu là ? Samedi 23 mars, 18h00 Centre de la photographie de Mougins Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T18:00:00+01:00 – 2024-03-23T19:30:00+01:00

Fin : 2024-03-23T18:00:00+01:00 – 2024-03-23T19:30:00+01:00

© La fête du court métrage

Manifestation annuelle, la Fête du court métrage est née de la volonté de mieux faire connaître le court métrage au plus grand nombre.

Pendant une semaine, cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles et passionnés, explorent la magie du court, partout en France et à l’international, à l’occasion de cette grande fête gratuite et ouverte à tous.

Cela ne vous aura pas échappé, 2024 sera une année sportive ! Soyez bons joueurs, prenez la balle au bond et transformez l’essai ! Avec une longueur d’avance, plongez dans notre programmation sur le thème du sport.

Le Centre de la photographie de Mougins vous donne rendez-vous pour une projection de huit courts-métrages aux univers et aux techniques de création distinctes : stop motion, animation, documentaire et fiction seront de la partie.

PROGRAMMATION :

MR. NIGHT HAS A DAY OFF

POURQUOI LA NUIT CHANGE-T-ELLE LE JOUR ? EH BIEN, QUAND VOUS N’AIMEZ PAS QUELQUE CHOSE, VOUS LE CHANGEZ.

NUMÉRO 10

AWA, ÉTUDIANTE EN DROIT, SE PASSIONNE POUR LE FOOTBALL QU’ELLE PRATIQUE DANS SON QUARTIER. SA PASSION N’EST TOUTEFOIS PAS DU GOÛT DE TOUT LE MONDE.

FRESH GUACAMOLE

DEUX MAINS TRANSFORMENT DES OBJETS FAMILIERS EN UN PLAT DE GUACAMOLE FRAIS GRÂCE À L’ANIMATION EN STOP- MOTION

BONIEK ET PLATINI

ÉTÉ 1982, DEUX COUSINS, ZBYSZEK ET MICHEL, JOUENT AU BALLON DANS LES RUES DU QUARTIER DE PRAGA À VARSOVIE. LA POLOGNE EST EN ÉTAT DE SIÈGE DEPUIS 6 MOIS ET LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL EN ESPAGNE TOUCHE À SA FIN.

LE SKATE MODERNE

ENTRE FICTION ET DOCUMENTAIRE, LA VIDÉO SUIT DE MANIÈRE CONTEMPLATIVE UNE BANDE DE SKATERS FERMIERS DANS LES COINS LES PLUS RECULÉS DE LA DORDOGNE.

CONCATENATION

LA RÉACTION EN CHAÎNE COMME NOUVELLE DISCIPLINE OLYMPIQUE.

QUAND J’AI REMPLACÉ CAMILLE

« LAURE VIENT JUSTE DE REMPLACER LA NAGEUSE DÉCÉDÉE D’UNE ÉQUIPE DE NATATION RELAIS. DANS UN CLIMAT DE DEUIL ET DE TENSION SPORTIVE, L’ANCIENNE NAGEUSE L’OBSÈDE. »

LA LUTTE EST UNE FIN

UN JOUR D’ÉTÉ À MARSEILLE. AU SEIN DE LA BOURSE DU TRAVAIL TRANSFORMÉE EN ARÈNE, DES BOXEURS SONT SUR LE POINT D’ENTRER SUR LE RING.

Centre de la photographie de Mougins 43 rue de l’Église, 06250 Mougins Mougins 06250 Saint-Basile Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04.22.21.52.14 »}]

©La fête du court métrage