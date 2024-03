La Fête du Ciel Col de Couraduque et Plaine d’Aucun Aucun, samedi 14 septembre 2024.

La Fête du Ciel Col de Couraduque et Plaine d'Aucun Aucun Hautes-Pyrénées

Ce sera la 5ème édition de la Fête du ciel, au col de Couraduque en Val d’Azun les 9 et 10 septembre 2023. Se retrouver pour voler, planer, virevolter, observer, contempler… et respirer au grand air ! Le temps d’un week-end, cet évènement vous invite à lever les yeux au ciel ou d’avoir les pieds dans le vide pour les amateurs de sensations fortes et profiter du magnifique cadre du Val d’Azun, entre le village d’Aucun et le col de Couraduque. La fête du ciel c’est le vol libre en lien avec la beauté des paysages, le respect de la nature, le vol des rapaces… La Fête du ciel s’adresse à tous en accès libre.

Samedi 9 septembre :

Au village d’Aucun :

Montgolfières- grands vols / survol du Val d’Azun objectif Argelès Gazost.

Sur réservation uniquement. RDV à 6h00 du matin.

Rando vol organisée par le club VLPG.

RDV à 8h00 parking Gypaète à l’entrée d’Aucun. Plusieurs sommets et dénivelées selon niveau et conditions météo.

Au col de Couraduque à partir de 10h, ouverture du village du festival :

Espace Vol libre et biodiversité.

Atelier fabrication de cerfs-volants.

Atelier décoration et initiation au boomerang.

Exposition montgolfière.

Les jardins du vent.

Baptêmes parapente biplaces. Réservation sur place le jour même, au décollage.

Vol loisir parapentes/ Deltaplanes Toute la journée. Navettes gratuites entre l’atterro et le décollage.

Deltaplane sensation de vol sur portique au stand Delta club 82.

Projection de films en continu. « La nuit des Icares, Rapaces du Parc National ».

Les rendez-vous de la journée :

10h00 animation au stand LPO « Voler comme un Aigle ».

11h00 ateliers observation des Rapaces avec le Parc National des Pyrénées et l’OCL.

14h00 animation au stand LPO « Voler comme un Aigle ».

14h30 balade contée sur l’air, le ciel et les rapaces, avec Gwenaëlle.

15h00 ateliers observation des Rapaces avec la LPO et le Parc National des Pyrénées.

15h00 projection « Contre vents et sommet- La traversée des Pyrénées en parapente ». Vol rando.

16h30 balade contée sur l’air, le ciel et les rapaces, avec Gwenaëlle.

17h00 conférence « Vol libre et rapaces » par la LPO.

Samedi soir festif :

21h00 envol de ballons lumineux. Ballons en vente à l’accueil du festival.

21h30 « À la bonheur » en concert au chapiteau. Restauration au col de Couraduque.

Dimanche 10 septembre :

Au village d’Aucun :

Montgolfières- grands vols / survol du Val d’Azun objectif Argelès Gazost.

Sur réservation uniquement. RDV à 6h00 du matin.

Au col de Couraduque à partir de 10h, ouverture du village du festival :

Espace Vol libre et biodiversité.

Atelier fabrication de cerfs-volants.

Atelier décoration et initiation au boomerang.

Exposition montgolfière.

Les jardins du vent.

Baptêmes parapente biplaces. Réservation sur place le jour même, au décollage.

Vol loisir parapentes/ Deltaplanes Toute la journée. Navettes gratuites entre l’atterro et le décollage.

Deltaplane sensation de vol sur portique au stand Delta club 82.

Projection de films en continu. « La nuit des Icares, Rapaces du Parc National ».

Les rendez-vous de la journée :

10h00 animation au stand LPO « Voler comme un Aigle ».

10h00 balade contée sur l’air, le ciel et les rapaces, avec Gwenaëlle.

11h00 ateliers observation des Rapaces avec le Parc National des Pyrénées et l’OCL.

11h30 conférence » Technique de vol des vautours avec MichelMouze ».

14h00 animation au stand LPO « Voler comme un Aigle ».

15h00 ateliers observation des Rapaces avec la LPO et le Parc National des Pyrénées.

16h00 projection « Contre vents et sommets La traversée des Pyrénées en parapente ». .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-14 07:00:00

fin : 2024-09-15 19:00:00

Col de Couraduque et Plaine d’Aucun AUCUN

Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie Isabelle-zot@orange.fr

