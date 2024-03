La fête des vendanges Dans la salle Alcide d’Orbigny Sainte-Verge, dimanche 6 octobre 2024.

La fête des vendanges Dans la salle Alcide d’Orbigny Sainte-Verge Deux-Sèvres

Venez passer un agréable moment en famille ou entre ami et participer à cette fête communale où le raisin, les vendanges et le vin seront mis à l’honneur. Un thé dansant vous permettra de montrer votre plus beau déhanché sur la piste de danse. Dès 16h, pressage du raisin et dégustation du jus de fruit fraichement pressé. Puis à 18h30, l’apéritif des vendanges sera suivi d’un buffet froid (sur inscription). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-06

fin : 2024-10-06

Dans la salle Alcide d’Orbigny Chemin du Patis

Sainte-Verge 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

