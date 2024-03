la fête des enfants 2024 Parc Immersif Ornavik Hérouville-Saint-Clair, vendredi 12 avril 2024.

La fête des enfants est un des événements organisés par le Parc Immersif Ornavik cette année.

Le thème de la Fête des enfants en 2024 est celui de l’éducation pendant le haut-moyen âge, à la fois chez les vikings et chez les Francs.

Contes, conférences et animations ludiques, nos activités sont pensées pour ravir autant les enfants que les parents désireux d’en apprendre plus.

Les visiteurs en autonomie pourront parcourir notre parc, rencontrant nos artisans, nos vikings et nos médiateurs.

Selon leur envie, les visiteurs pourront participer aux activités organisées sur l’ensemble de notre parc.

Il est même possible de venir visiter dès le matin, de faire une pause déjeuner à notre crêperie et puis de retourner sur notre parc pour profiter de toutes les animations de la programmation

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 10:30:00

fin : 2024-04-14 18:00:00

Parc Immersif Ornavik Domaine de Beauregard

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie secretariat@ornavik.fr

