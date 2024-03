La fête de la musique Bléré, samedi 22 juin 2024.

L’Afrique est à l’honneur cette année avec le groupe Wofa Amato.

16 h Formation de l’école de musique

L’école de musique de Bléré proposera diverses formations au cours de la journée.

18 h 30 Présentation des danses africaines

Par le CSC et par le groupe Wofa Amato

19 h Wofa Amato

Wofa Amato, dans la langue soussou parlée en Guinée, est une invitation à venir découvrir et partager un

moment. Le groupe Wofa Amato explore le répertoire traditionnel d’Afrique de l’Ouest, des rythmes,

des danses et des chants, qui sont aussi des moyens d’expression lors des évènements de la vie.

20 h 30 22 h 30 DJ Crossover

Collectif de 4 diggers hyperactifs sur Radio Campus Tours, divers festivals, bars et autres scènes, Crossover vous entraîne vers des escapades Caraïbafrolatines toutes en groov 00 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 20:30:00

fin : 2024-06-22 22:30:00

Place Charles Bidault

Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire communication@blere-touraine.com

