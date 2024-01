La Ferme sous les arbres Arboretum des Barres Arboretum des Barres Nogent-sur-vernisson, vendredi 12 juillet 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-12T10:00:00+02:00 – 2024-07-12T18:00:00+02:00

Fin : 2024-07-14T10:00:00+02:00 – 2024-07-14T18:00:00+02:00

La Ferme sous les arbres L’Arboretum s’anime pour les enfants et les familles pendant ce long week-end. Les animaux de la ferme débarquent ! Ils seront entourés d’un marché de bons produits de la ferme. Samedi, les volailles de collection font leur défilé avec le Club Avicole du Gâtinais L’Appel des Forêts installe tout un parcours d’accrobranche et une tyrolienne Et bien d’autres animations ponctueront ces 3 jours sur le thème de la ferme de l’agriculture biologique… Visite guidée tous les jours à 15h. (Merci de choisir le billet visite guidée pour réserver votre place. Il vous donnera également accès à toutes les activités de l’événement).

Arboretum des Barres Nogent-sur-vernisson

