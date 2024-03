La ferme s’invite en ville Le Puy-en-Velay, samedi 6 avril 2024.

La ferme s’invite en ville Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Pour le fête « La ferme s’invite en ville » les Jeunes Agriculteurs de Haute-Loire proposent un programme bien riche et animé. Un jeu concours sera organisé le samedi et le dimanche avec la filière Bœuf de Haute-Loire et Porcs de Haute Loire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-07

place du Breuil

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes jeunesagriculteurs43@gmail.com

