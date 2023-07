AMERIKA ! La Ferme de Bel Ebat Guyancourt, 31 mai 2024, Guyancourt.

AMERIKA ! Vendredi 31 mai 2024, 20h30 La Ferme de Bel Ebat A partir de 4,25 €

Au programme, deux œuvres emblématiques de la musique symphonique de la fin du 19e siècle et du début du 20e : La Symphonie n°9 « Du Nouveau Monde » (1893) de Dvořák et Rhapsody in Blue (1924) de Gershwin, toutes deux créées à New-York. Un voyage musical grisant à travers les États-Unis, depuis ses grandes plaines du nord jusqu’à ses petits clubs de jazz, où se coulent quelques réminiscences africaines et l’âme des peuples autochtones d’Amérique.

L’Orchestre Symphonique Alphonse Daudet, placé sous la direction de François Feuillette, est composé d’une cinquantaine de musiciennes et de musiciens. Pierre-Jean Sébirot, jeune pianiste et compositeur de talent, rejoindra l’orchestre pour illuminer la rhapsodie.

