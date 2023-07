QUAND JE SERAI GRANDE, JE SERAI PATRICK SWAYZE La Ferme de Bel Ebat Guyancourt, 24 mai 2024, Guyancourt.

QUAND JE SERAI GRANDE, JE SERAI PATRICK SWAYZE Vendredi 24 mai 2024, 20h30 La Ferme de Bel Ebat A partir de 4,25 €

Mise en scène : Papy

Scénographie : Émilie Roy

Lumières : Arnaud Le Dû

Costume : Sarah Dupont

Chorégraphie : Laëtitia Pré

Voix off : Richard Darbois

De et avec : Chloé Oliveres

Chloé naît dans les années 80. Elle grandit sous l’influence d’une mère gaucho MLF mais est autant attirée par les icônes de sa génération, le Patrick Swayze de Dirty Dancing, que par les spectacles de Pina Bausch. Perdue entre Simone de Beauvoir et John Travolta, Chloé se dévoile à quarante ans, écartelée entre sa tendance midinette à l’eau de rose et un féminisme âpre chevillé au corps. Elle expose ses amours, sa lutte contre les schémas familiaux, sa copine de classe Mélanie Laurent, sa volonté d’émancipation, son goût pour les danses lascives, …

Cofondatrice du collectif Les filles de Simone, Chloé Oliveres se lance allègrement et tête baissée dans son premier seule-en-scène. L’écriture enlevée, nourrie de théâtre et de cinéma et la mise en scène rythmée donnent lieu à des scènes d’anthologie dans un mélange d’humour et de sincérité absolument irrésistible.

https://youtu.be/-X1OLEyq28Y

Un humour ravageur (…) une actrice décapante. TTT ─ Télérama

Un régal de spectacle, drôlissime, subtile, revigorant. ─ Le Monde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Humour

Fabrice Cervel