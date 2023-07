TEMPEST La Ferme de Bel Ebat Guyancourt, 15 mai 2024, Guyancourt.

TEMPEST Mercredi 15 mai 2024, 20h30 La Ferme de Bel Ebat Gratuit

Compagnie Les arpenteurs de l’invisible

Texte : Kae Tempest

Mise ne scène : Florian Goetz et Jérémie Sonntag

Avec : la jeune troupe de Bel Ébat

Tempest parle de notre monde en mouvement, de la force qu’il faut pour l’affronter, de l’espoir qu’il nous faut entretenir pour faire face à la grande métamorphose que nous traversons tous. Tempest tient tout entier dans une oscillation – entre masculin et féminin, entre l’ancien et le moderne, le raisonnement et l’intuition, le biographique et l’universel… Une sorte de mouvement de pendule d’où sortirait finalement cette injonction vieille comme le monde : « Connais-toi toi-même ».

Ce spectacle mêle poème, théâtre, slam et roman d’une grande figure de la modernité, Kae Tempest. Artiste britannique non binaire, romancier⋅ère, dramaturge, rappeur.euse, figure contemporaine du spoken word, distingué.e par le prestigieux prix Ted Hughes, nommé.e par la Poetry Book Society « Poète de la nouvelle génération », Kae Tempest décrit avec force et sensibilité notre époque où nous courrons tous le risque de facilement nous perdre…

La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 30 48 33 44 https://www.lafermedebelebat.fr/ https://www.facebook.com/theatre.deguyancourt;https://www.instagram.com/ferme_de_bel_ebat/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3163 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-15T20:30:00+02:00 – 2024-05-15T22:00:00+02:00

2024-05-15T20:30:00+02:00 – 2024-05-15T22:00:00+02:00

Théâtre

Julian Broad