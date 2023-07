LE LAC DES CYGNES La Ferme de Bel Ebat Guyancourt, 4 mai 2024, Guyancourt.

LE LAC DES CYGNES Samedi 4 mai 2024, 20h30 La Ferme de Bel Ebat A partir de 4,25 €

Compagnie L’Éolienne

Acro-chorégraphie, composition et arrangements : Florence Caillon

Complicité musicale : Xavier Demerliac

Avec : Juan Cisneros, Lucille Chalopin, Marius Fouilland, Ancelin Dugue, Johanna Dalmon, Maive Silvestre

Sur la musique de Tchaïkovski réarrangée dans une partition musicale actuelle, les cinq interprètes forment une étonnante communauté de cygnes. Solos, duos, trios, mouvements de groupes, s’inspirent alternativement du comportement animal et humain. Ce lac, métaphore de notre monde, raconte la fragilité de la vie et rappelle les liens qui unissent les humains au monde du vivant dans son ensemble.

À la fois compositrice de musique de films et circassienne, initiatrice d’un cirque chorégraphié, Florence Caillon invite à replonger dans l’imaginaire de ce ballet en resserrant encore plus précisément les liens entre mouvement acrobatique, chorégraphie et musique. Formidablement fluide, unifié par une impeccable grammaire des corps et par les intentions humanistes qui fondent le mouvement, ce langage universel fait naître admiration et émotions.

https://youtu.be/iBZDe_SO5TM

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Cirque

