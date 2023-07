L’OUEST, L’OUEST, L’OUEST La Ferme de Bel Ebat Guyancourt, 23 avril 2024, Guyancourt.

L’OUEST, L’OUEST, L’OUEST 23 et 24 avril 2024 La Ferme de Bel Ebat À partir de 3,75 €

C’est là où souffle le vent… Juste avant la dernière frontière, là où le monde et la vie, devant, est totalement inconnue que des voyageurs vont se poser une dernière fois, avant de repartir. De partir. Vers l’ouest. Vers une nouvelle vie. Vers la vie. C’est là où l’on laisse, où l’on abandonne tout ce qui empêche, tout ce qui pèse : remord, soucis, colère, tristesse, mauvaise image, honte… C’est le dernier saloon avant la frontière. Là où se retrouvent les déshérités de la terre. Ceux qui n’ont pas de passé à conserver. Ceux dont la vie ne pourra exister que dans le futur.

Durant l’aventure de sept mois qu’est Classe départ, une douzaine de jeunes gens prennent le temps de faire le point sur leur passé, sur leur avenir et de goûter l’instant présent. Ils entreprennent un voyage à la recherche d’eux-mêmes, à la rencontre de l’autre, portés par une équipe artistique attentive et exigeante. Au terme de cette expérience artistique et humaine exceptionnelle, ils et elles entrent dans la lumière et nous livrent un spectacle unique, à leur image, mêlant théâtre, danse et musique.

En partenariat avec l’Envol, la Sauvegarde des Yvelines et la Mission locale de Saint-Quentin-en-Yvelines

La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt

Blandine Schmitt Chambonneau