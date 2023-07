FAUT-IL SEPARER L’HOMME DE L’ARTISTE? La Ferme de Bel Ebat Guyancourt, 4 avril 2024, Guyancourt.

FAUT-IL SEPARER L’HOMME DE L’ARTISTE? Jeudi 4 avril 2024, 20h30 La Ferme de Bel Ebat A partir de 4,25 €

La question avait divisé lors de l’attribution du César à Roman Polanski en 2020. Dans le sillage de #metoo, ce sujet plus brûlant que jamais requiert d’être abordé posément, comme nous y invite cette pièce d’actualité. Nuancer, contextualiser, apporter des points de vue différents et une dose d’humour, c’est ainsi que la réflexion devient passionnante.

Ce spectacle singulier fait suivre le cheminement intellectuel du comédien et metteur en scène Étienne Gaudillère. Aiguillé par la journaliste Giulia Foïs qui recontextualise scrupuleusement chaque situation, il avance, entre doutes, paradoxes et convictions. À leurs côtés, une comédienne et un comédien débattent avec malice des faits polémiques qui traversent notre histoire. Rigueur, mise à distance et humour font de ce spectacle un antidote bienvenu aux jugements caricaturaux, tout en célébrant l’importance cruciale de l’écoute de l’autre.

https://vimeo.com/575811977

En partenariat avec le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale.

La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 30 48 33 44 https://www.lafermedebelebat.fr/ https://www.facebook.com/theatre.deguyancourt;https://www.instagram.com/ferme_de_bel_ebat/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3170 »}] [{« data »: {« author »: « Theatre du Point du Jour », « cache_age »: 86400, « description »: « u00c9tienne Gaudillu00e8re u2014 Giulia Fou00efsnDu 20 au 23 janvier 2022 au Thu00e9u00e2tre du Point du Jour », « type »: « video », « title »: « Grand ReporTERRE #5 », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/1190809274-81aa83cd4ce548da534bd9d06c45f56f54d2c6d1b00d06b4432f8eac82d6550e-d_640 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/575811977 », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://vimeo.com/user105595221 », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Vimeo »}, « link »: « https://vimeo.com/575811977 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-04T20:30:00+02:00 – 2024-04-04T22:00:00+02:00

2024-04-04T20:30:00+02:00 – 2024-04-04T22:00:00+02:00

Théâtre

Marie Charbonnier