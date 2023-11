TABLES DES MAUGES TABLES DE LOIRE : LES CERFS DE LA FARDELLIÈRE La Fardellière – VALANJOU Chemillé-en-Anjou, 20 avril 2024, Chemillé-en-Anjou.

Chemillé-en-Anjou,Maine-et-Loire

Rendez-vous aux Cerfs de la Fardellière à Valanjou pour vous régaler d’un délicieux repas à base de cerfs à l’occasion de l’opération Tables des Mauges Tables de Loire..

2024-04-20 fin : 2024-04-20 23:00:00. EUR.

La Fardellière – VALANJOU Les Cerfs de la Fardellière

Chemillé-en-Anjou 49670 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Join us at Les Cerfs de la Fardellière in Valanjou for a delicious deer-based meal as part of the Tables des Mauges Tables de Loire operation.

Acompáñenos a Les Cerfs de la Fardellière, en Valanjou, para degustar una deliciosa comida a base de ciervo, en el marco de la operación Tables des Mauges Tables de Loire.

Treffen Sie sich in Les Cerfs de la Fardellière in Valanjou, um sich anlässlich der Aktion Tables des Mauges Tables de Loire mit einem köstlichen Hirschgericht verwöhnen zu lassen.

