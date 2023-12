L’atelier des Petites Enquêtes La Fabrique Meung-sur-Loire Catégories d’Évènement: Loiret

L'atelier des Petites Enquêtes
Dimanche 21 avril 2024, 10h30
La Fabrique
Meung-sur-Loire.

tarif : 25€ la séance de 4h

pour les non-adhérents : 15€ d’adhésion L’atelier Pratique des Petites Enquêtes (Adultes, Ados)

avec Laurent Dupont

Cet atelier d’initiation à la manipulation marionnettique s’articulera autour de l’univers du spectacle Petites enquêtes sur la vie des gens. Il aura pour finalité la mise en place de brèves scènes mettant en jeu divers médias scéniques, tels que le théâtre d’objet et la marionnette. Il vous entraînera dans une exploration des domaines de l’absurde, de la fantaisie et de l’humour poétique.

Dimanche 21 avril 2024

10h30-12h30 / 13h30-15h30

lieu : La Fabrique
rue des Mauves, Meung-sur-Loire

2024-04-21T10:30:00+02:00 – 2024-04-21T15:30:00+02:00

marionnette théâtre

