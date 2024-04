La Fabrique du livre Musée Jules Verne Nantes, mercredi 24 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-24 14:30 – 16:00

Gratuit : non 3 € enfant métropolitain6 € enfant hors métropole2,50 € carte blanche Réservation indispensable au 02 40 41 42 33 ou 02 40 69 72 52 6-12 ans

La Fabrique du livre Atelier créatif pour les 6-12 ans. Réalise ton propre ouvrage de A à Z ! Participe à un atelier créatif où tu pourras percer les mystères de la fabrication d’un livre, de la reliure au cartonnage. Il te suffira ensuite de remplir les pages de ton chef-d’œuvre avec tes idées, à la manière de Jules Verne.

Musée Jules Verne Bellevue – Chantenay – Sainte Anne Nantes 44100

02 40 69 72 52 https://julesverne.nantesmetropole.fr/home.html musee.julesverne@nantesmetropole.fr