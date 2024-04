La fable de l’Autruche Adèle Chouret et Ambre Hauplomb, collectif Mordu Fatouville-Grestain, samedi 10 août 2024.

La fable de l’Autruche Adèle Chouret et Ambre Hauplomb, collectif Mordu Fatouville-Grestain Eure

Faire l’autruche ? On l’a tous déjà fait… Mais voilà que ce qui est caché dans cette malle, bien verrouillée depuis des années, fait mine de sortir ! Deux danseuses filent l’allégorie de l’autruche, entre ombre et lumière, plumes blanches et plumes noires, conflit et complicité. Un moment ludique et philosophique pour les petits et les grands !

Dans cette pièce nous nous sommes intéressées au rapport que l’on a avec son passé et la place que prend ce dernier dans notre vie présente. En particulier lorsque l’on refuse d’accepter ce que l’on a pu traverser. C’est alors que l’Autruche intervient. À travers un univers poétique et ludique nous emmenons le spectateur dans une fable dansée absurde, drôle, énergique mais aussi touchante. La Fable de l’Autruche délivre une morale pleine d’espoir et de bienveillance, adressée aux petits comme aux grands.

Cette pièce est une création de danse contemporaine pensée pour favoriser une

proximité avec le public et ainsi apporter une dimension particulière au

spectacle.

Chorégraphes Adèle Chouret & Ambre Hauplomb

Création musicale Ben Bridgen

avec la collaboration de Cristian Zarate

Texte, voix et regard extérieur Julie Cloarec-Michaud

Direction artistique Adèle Chouret

Costumes Rachel Cousin

À partir de 7 ans

Dès 11h ouverture des portes et des expositions gratuites (Julie Kientz, photographe et Thierry Flament, sculpteur)

L’accès au parc et aux expositions sont gratuits (pas besoin de réservation)

Restauration sur place.

Cette pièce est une création de danse contemporaine pensée pour favoriser une

proximité avec le public et ainsi apporter une dimension particulière au

spectacle.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-10 15:30:00

fin : 2024-08-10

2169 Route de l’Estuaire

Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie lestroisjoursdegrestain@gmail.com

