La Dolce Villa, vivre à la romaine dans les campagnes du nord de la Gaule Musée archéologique de l’Oise Vendeuil-Caply, samedi 18 mai 2024.

La Dolce Villa, vivre à la romaine dans les campagnes du nord de la Gaule A quoi ressemblent les campagnes romaines du nord de la Gaule ? Comment les villae, qui sont des exploitations agricoles et commerciales, se développent dès le 1er siècle pour constituer un important… Samedi 18 mai, 14h00 Musée archéologique de l’Oise Entrée libre

Début : 2024-05-18T14:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

A quoi ressemblent les campagnes romaines du nord de la Gaule ? Comment les villae, qui sont des exploitations agricoles et commerciales, se développent dès le 1er siècle pour constituer un important réseau servant à approvisionner les villes ? Et surtout, comment vivait-on à l’intérieur de ces villae ?

L’exposition propose un parcours ludique pour les familles, des dispositifs de médiation pour tous (métier à tisser, matériaux à toucher, odeurs à sentir, mosaïque à reconstituer, etc.) ainsi qu’un livret jeu pour les enfants afin de découvrir l’exposition tout en s’amusant.

Venez vivre la Dolce Villa au musée !

Musée archéologique de l'Oise Les Marmousets, 60120 Vendeuil-Caply Vendeuil-Caply 60120 Oise Hauts-de-France 03 64 58 80 00 http://www.m-a-o.org/

