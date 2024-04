La discrète du piémont, la genette Place de la Gare Cauterets, vendredi 19 avril 2024.

La discrète du piémont, la genette

Pour lever le voile de la vie sauvage, il faut d’abord s’inviter, sur la pointe des pieds, dans les replis de territoires laissés à la nature. Puis, observer et écouter discrètement, tenter de lire et comprendre traces et habitudes des habitants des lieux. Enfin, rester humble et patient pour avoir le privilège d’observer une parcelle d’intimité… Dans cette épisode, nous partons à la découverte de la genette.

Ce documentaire est issu de la trilogie « Les Pyrénées secrètes » réalisée par la société de production Bellota films en partenariat avec le Parc national des Pyrénées pour la chaîne ARTE.

Projection gratuite

Durée 43 minutes

Début : 2024-04-19 16:00:00

fin : 2024-04-19 16:45:00

Place de la Gare CAUTERETS

Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie

