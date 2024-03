LA DINETTE FESTIVAL JEUNE PUBLIC Causse-de-la-Selle, vendredi 3 mai 2024.

Chaque année, le festival jeune public, La Dinette, proposé par Bouillon Cube, arpente le territoire à la rencontre des plus jeunes et des familles, durant les mois de mai et juin.

Au programme des ateliers, des spectacles, des rencontres avec des artistes.

Des séances jeune public, scolaires, tout public, très jeune public et ados.

Des formes variées avec du théâtre, de la danse, du cirque, des marionnettes, de la musique…

Du 3 mai au 21 juin 2024 avec un temps fort à La Grange les 31 mai, 1er et 2 juin.

SPECTACLES EN TERRITOIRE

VENDREDI 17 MAI

19h Cie Marie-Louise Bouillonne Fauve

Poème/Musique/Danse Tout public dès 3 ans

Scène en Grand Pic Saint-Loup / St Gély du Fesc

Partenariat dans le cadre de la programmation 23/24 Scène en Grand Pic Saint Loup

Infos / réservation www.grandpicsaint.fr

VENDREDI 24 MAI

16h45 Rhapsodies Nomades Get up ! Badaboum

Spectacle bébé de 0 à 5 ans

Relais petite enfance / St Martin de Londres 3 euros

Date organisée en partenariat avec le service petite enfance de la CCGPSL au sien du Relais Petite enfance et soutenue par la CCGPSL

VENDREDI 24 MAI

19h Cie Le Cri Dévot Imperméable

Théâtre Tout public à partir de 14 ans

Amphithéâtre du lycée / St Clément de Rivière Gratuit

Date organisée en partenariat avec le lycée Jean Jaurès et soutenue par la CCGPSL

DIMANCHE 26 MAI

16h30 Cie du Zézargo Les radis ça compte pas pour du beurre

Spectacle musical A partir de 6 ans 3 euros

Parvis de l’église / St Jean de Buèges

Date organisée en partenariat avec la mairie de Saint Jean de Buèges et soutenue par la CCGPSL.

MERCREDI 29 MAI

10h Cie Ô Possum Pas de peau

Théâtre musical A partir de 8 ans 3 euros

Médiathèque Jean Arnal / St Mathieu de Tréviers

Date organisée en partenariat avec la médiathèque Jean Arnal et la mairie de Saint Mathieu de Tréviers

MERCREDI 5 JUIN

16h Cie Ô Possum Pas de peau

Théâtre musical A partir de 8 ans 3 euros

Domaine de Roussières / Viols en Laval

Date organisée en partenariat avec le Tiers-Lieu La Source de Roussières et soutenue par la CCGPSL.

TEMPS FORT A LA GRANGE Week-end du 31 mai , 1er et 2 juin

Durant le week-end le site sera aménagé pour les enfants avec un coin jeux, un coin dodo, des lectures de contes, des ateliers et un coin resto/guinguette en musique… Possibilité de dormir sur place, sous les étoiles, en famille.

VENDREDI 31 MAI

18h Ouverture du site et du resto/bar

19 h Cirque Oblique Avant-première Les petits pas

Cirque- Avant-première A partir de 5 ans 3 euros

21h30 Séance de courts métrages en plein air Tout public Gratuit

Possibilité de planter la tente

SAMEDI 1 JUIN

Dès 14h Grands jeux en bois avec Les Jeux de Dom , jeux et ateliers pour tous les âges avec La carriole à

jeux , Exposition et animations autour de la littérature jeunesse avec « Les Éclats de lire », Stand de la librairie La Bestiole, coin lecture et sieste, crêpes…

16h Cie Ô Possum Pas de peau

Théâtre musical A partir de 8 ans 3 euros

18h Cie Salvaje T’es une adulte ou pas ?

Cirque aérien A partir de 5 ans 3 euros

19h Cie Aller-retour Hey Piolette !

Trapèze clownesque Tout public 3 euros

21h Petit Bal Raï

Musiques populaires du Maghreb Tout public Gratuit

Possibilité de planter la tente

DIMANCHE 2 JUIN

10h & 11h15 Cie El Triciclo L’orage

Théâtre et marionnettes Spectacle tout jeune public de 18 mois à 5 ans 3 euros

Midi Repas sous le micocoulier et fin de festival

SORTIE DE RÉSIDENCE Spectacles en création Gratuit

VENDREDI 3 MAI

19h Cie le Septième Point La mythologie racontée avec des playmos

Théâtre et manipulation d’objets A partir de 7 ans La maison d’Augusta / Causse de la Selle

VENDREDI 17 MAI

10h30 Cie Comme une Compagnie Sors de là !

Marionnettes, théâtre d’ombre et musique A partir de 12 mois La Grange / Causse de la Selle

VENDREDI 7 JUIN

10h30 Cie Collective B Doudou

Danse et musique De 0 à 3 ans RPE / Saint Martin de Londres

MARDI 18 JUIN

19h Sortie de chantier des ateliers de théâtre et de cirque Causse & Vallée de la Buèges

21h30 Cie Katharsis Le monde ne s’est pas fait en un jour

Théâtre d’ombres Dés 6 ans La Grange/ Causse de la Selle

INFOS PRATIQUES

SPECTACLES SUR RÉSERVATION (gratuits et payants)

Via Hello Asso ou par mail si vous ne souhaitez pas régler en ligne grange@bouilloncube.fr

TEMPS FORT A LA GRANGE :

EMPLACEMENT TENTE POUR LA NUIT Gratuit

BUVETTE / RESTAURATION Sur place à base de produits locaux (entre 5 et 10 euros)

GRAND PARKING SUR PLACE

ACCES ET TOILETTES PSH

POINT D’EAU ET TOILETTES A DISPOSITION

COIN ENFANTS jeux / bibliothèque / dodo

COVOITURAGE VIA LE SITE www.bouilloncube.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03

fin : 2024-06-21

Lieu-dit La Grange

Causse-de-la-Selle 34380 Hérault Occitanie grange@bouilloncube.fr

