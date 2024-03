La dictée des sages Médiathèque Pierre-Amalric Albi, jeudi 25 avril 2024.

La dictée des sages Rencontre Jeudi 25 avril, 15h00 Médiathèque Pierre-Amalric Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10

Pour les séniors niveau intermédiaire

En piste pour une nouvelle dictée ! Ici, pas de note, pas de punition ni de gage, à la médiathèque toutes les fautes sont permises… Mais vous pouvez aussi décider de vous prendre vraiment au sérieux et de vous lancer le défi du zéro faute en vous confrontant à un classique de la littérature…

Quelle que soit l’option choisie, les maîtres-mots restent la bonne humeur et la convivialité ! Alors préparez vos stylos, on vous fournit votre copie à carreaux, comme au bon vieux temps !

Adultes.

Accessible également aux résidents d’EHPAD.

Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 76 06 10 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ Lundi : 13h-18h

Mardi : 13h-18h

Mercredi : 10h-18h

Jeudi : 13h-18h

Vendredi : 10h-18h

Samedi : 10h-18h Entrée libre et gratuite