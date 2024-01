LA DEVOISELLE VENUS ET ADONIS Saint-Gély-du-Fesc, samedi 16 novembre 2024.

Opéra baroque en trois actes et un prologue de John Blow

(Version de concert surtitrée en français)

Compositeur et organiste à la chapelle royale de Westminster à Londres au XVIIe siècle, John Blow compose en 1683 le premier opéra anglais Vénus et Adonis. Sur un livret d’Anne Kingsmill Finch tiré des Métamorphoses d’Ovide, il écrit la musique d’un « semi-opéra » en trois actes et un prologue dans lequel le sujet pastoral se transforme en véritable tragédie. Le musicien teinte le drame et les personnages mythologiques d’une sensibilité typiquement baroque jusqu’à la magnifique scène finale en clair-obscur.

La déesse Vénus aime le jeune chasseur Adonis. Ils savourent le plaisir de leur union quand retentit le bruit d’une partie de chasse. Vénus encourage son amant à se joindre aux chasseurs qui poursuivent un dangereux sanglier car « l’absence aiguise le désir ». Adonis, mortellement blessé, finira par mourir dans les bras de la déesse. EUR.

