LA DEVOISELLE PARLER POINTU Saint-Gély-du-Fesc, mardi 11 juin 2024.

Benjamin a grandi dans un village du Midi, berceau d’Alphonse Daudet. Une terre provençale, latine, violente, truculente. Une terre de corrida. Trivial et sacré s’y mêlent en permanence. Toute sa famille y vit encore, et ils parlent tous « avé l’accent ». Sauf lui. Impossible de déceler la moindre intonation méridionale dans son phrasé, le moindre mot hérité du patois roman de ses ancêtres.

« Parler pointu » est une expression que les locuteurs du Sud utilisent pour désigner l’accent de tous ceux qui vivent au-dessus de Valence, jusqu’à Lille, les « gens du Nord », ils ne font pas la distinction.

Parler pointu est un hommage aux racines latines de Benjamin, à son accent perdu, à la figure truculente de son grand-père, à une culture dans laquelle il n’a pas réussi à s’inscrire et qu’il a souvent l’impression de renier, lui qui a modifié sa façon d’être et de s’exprimer pour faire du théâtre. EUR.

