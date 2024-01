LA DEVOISELLE L’ORCHESTRAVAGANTE Saint-Gély-du-Fesc, samedi 7 décembre 2024.

Zamballarana, le groupe au nom qui rebondit et qui, depuis près de trente ans, fait danser les mots et les sonorités de la musique corse, repart sur les chemins de la création. Dans ce nouveau spectacle, les poésies et les chansons de son fondateur, Jérôme Casalonga, voyageront comme des funambules sur le fil d’une scénographie mobile.

Scène en Grand Pic Saint-Loup

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie

Début : 2024-12-07 20:30:00

fin : 2024-12-07 22:00:00



