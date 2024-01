LA DEVOISELLE LA VIE EN POÉSIE Saint-Gély-du-Fesc, vendredi 5 juillet 2024.

La nouvelle création de Waed Bouhassoun « la vie en poésie » est inspirée par la définition du bonheur donnée par Edgar Morin, pensée duquel elle est très sensible selon lui, il y a des périodes heureuses qui s’inscrivent dans la durée mais qui cessent après un départ ou une séparation, et il y a les moments de bonheur suscités par la vue d’un oiseau, d’un coucher de soleil ou d’un bon film. La poésie de la vie est faite de ces moments fugaces, et est nourrie lorsque l’on est pleinement soi-même avec des gens que l’on aime, avec une communauté. Quand on vit dans cette poésie, on est heureux malgré les situations difficiles.

Cette création est une rencontre entre deux langues, deux cultures et deux poésies qui se sont entremêlées à travers l’histoire Waed Bouhassoun chante les poètes de la poésie arabe classique profane et mystique, Shahabeddin Azinmehr lui répond avec la poésie des grands poètes perses. EUR.

Scène en Grand Pic Saint-Loup

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05 20:30:00

fin : 2024-07-05 22:00:00



L’événement LA DEVOISELLE LA VIE EN POÉSIE Saint-Gély-du-Fesc a été mis à jour le 2024-01-23 par OT DU GRAND PIC ST LOUP