LA DEVOISELLE CONTRETEMPS Saint-Gély-du-Fesc, mercredi 22 mai 2024.

LA DEVOISELLE CONTRETEMPS Saint-Gély-du-Fesc Hérault

« Écoutez, ça vient de loin… » Issue d’une rencontre entre Bruno Allary, artiste compositeur de la Compagnie Rassegna, et Patrick Boucheron, historien médiéviste, professeur au Collège de France, Contretemps est une épopée moderne dans les paysages du Moyen Âge, accompagnée par l’envoûtante flûte kaval d’Isabelle Courroy.

La Compagnie Rassegna vous présente son spectacle Contretemps

Ni lecture musicale, ni concert commenté, ce spectacle d’un nouveau genre tisse sa trame sonore sur un canevas de ressources issues des xiiie et xive siècles. S’emparant des textes et des musiques avec une pensée et des outils d’aujourd’hui, Contretemps déroute et invite le spectateur aux chemins de traverse, de ceux qui autorisent à porter un regard différent. Bienvenue dans une création qui explore le temps, un objet artistique inédit où conversent musique, poésie et histoire, et qui conjugue érudition et émotion sur plusieurs modes et à tous les temps… EUR.

Scène en Grand Pic Saint-Loup

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie

Début : 2024-05-22 20:30:00

fin : 2024-05-22 22:00:00



L’événement LA DEVOISELLE CONTRETEMPS Saint-Gély-du-Fesc a été mis à jour le 2024-01-23 par OT DU GRAND PIC ST LOUP