La Descente du Géant du Tourmalet LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Bagnères-de-Bigorre

LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre

La Descente du Géant du Tourmalet LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre, samedi 19 octobre 2024.

La Descente du Géant du Tourmalet

LA MONGIE Départ Chez Octave, Puis Col du Tourmalet Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Samedi 19 octobre, participez avec Bruno Armirail et l’équipe Octave à une journée exceptionnelle pour fêter la fin de la saison des cols et la descente de la statue du Géant.

Au programme

Un Social Ride exceptionnel grimpez le Tourmalet de nuit avec Bruno et profitez du lever du soleil dans la montée ou au sommet.

L’équipe Octave vous accueillera au restaurant du Col du Tourmalet avec café et croissants!

Pour ceux qui viennent de loin, un deuxième départ est prévu à 12h avec Alice Puech, Capitaine de l’équipe Skoda. Nous vous attendrons également en haut avec un café bien chaud.

À partir de 17h, on vous donne RDV à la maison Octave pour une soirée festive échanges avec Bruno, challenge Watts, apéritif…

Nous vous attendons nombreux pour partager cette belle journée avec nous.

Participation gratuite sans inscription.

Plus d’infos sur notre site ou en DM. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-19 07:00:00

fin : 2024-10-19

LA MONGIE Départ Chez Octave, Puis Col du Tourmalet

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

L’événement La Descente du Géant du Tourmalet Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2024-10-07 par Pôle du Tourmalet |CDT65

samedi 19 octobre 2024 La Descente du Géant du Tourmalet LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre La Descente du Géant du Tourmalet LA MONGIE Départ Chez Octave, Puis Col du Tourmalet Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées 2024-10-19 à 07:00:00 .Samedi 19 octobre, participez avec Bruno Armirail et l'équipe Octave à une journée exceptionnelle pour fêter la fin de la saison des cols et la descente de la statue du Géant.