La Danse et la littérature au plus près du vivant Le Frigo Albi, vendredi 12 avril 2024.

La Danse et la littérature au plus près du vivant Avec leur performance l’autrice Julie Aminthe et le chorégraphe Jason Respilieux font dialoguer et résonner leurs deux univers en une proposition singulière qui questionne notre rapport au vivant. Vendredi 12 avril, 19h00 Le Frigo 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T19:00:00+02:00 – 2024-04-12T20:30:00+02:00

Fin : 2024-04-12T19:00:00+02:00 – 2024-04-12T20:30:00+02:00

Une invitation à partager un moment poétique de littérature dansée pour éveiller la réflexion et l’imaginaire dans le cadre du festival pluridisciplinaire Débord & Desrives

Le Frigo 9, rue Bonne Cambe Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 43 25 37 [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 43 25 37 »}]

danse littérature