LA CUMBRE DE LA CUMBIA La Marbrerie Montreuil, mercredi 3 avril 2024.

Le mercredi 03 avril 2024

de 19h00 à 01h00

.Tout public. payant Prévente : 12 EUR

Sur place : 15 EUR

Early bird : 9 EUR

CONCERT ET DJ SET CUMBIA

La Cumbre de la Cumbia

Soyez les bienvenues dans le paradis tropical de la Cumbia, avec ces deux grands exposants parisiens des meilleurs tubes et morceaux originaux de la chicha, psycho, villera ou expérimentale, andina et chilombiana.

Le voyage sera complet dans le cosmos dansant et haut en couleurs de ce genre afrolatino riche en diversité et déhanchés!

Venez danser donc, de manière inclusive et non-stop, avec la Sonora de Luchar, Los Huracanes et Dj Kapucha, pour la première édition de ce sommet international des bonnes vibes et de la Cumbia de la buena !

Sonora de Luchar

Présent.e.s depuis plus de 9 ans et ayant produit des nombreux.ses artistes de la scène latina française, le groupe s’est consolidé comme une référence incontournable du genre. Du Chili, Colombie, Argentine, Guatemala, Maurice, Martinique, France et ailleurs, leur Cumbia Rebelde, consciente et inclusive, vous fera voyager avec ses rythmes festifs pour ainsi sentir la joie des musiques de l’Abya Yala (Amériques), avec ses touches afro-percutives qui vous invitent à danser sans complexes!

Los Huracanes

Los Huracanes est un groupe de musique composé par des musiciens de diferents pays de L’Amérique latine qui se réunissent pour créer la Cumbia Non Stop, faite avec une énergie incomparable qui nous plonge dans l’univers de la Cumbia et de la Salsa chaque week-end dans un bar ou salle de concert de Paris.

DJ KAPUCHA

Altérité étincelante des rythmes latinas inclusifs, prête à t’élever vers un voyage esthésique à travers des mixes et des morceaux dont les paroles te dessineront plusieurs sourires de danses en liberté.

Cumbia, reggeaton, salsa, trap, rap, neoperreo, le tout sans sexisme mais avec beaucoup de sensualité et de conscience !

La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere 93100

Contact : https://fb.me/e/4hjPGqhHI https://billetterie.lamarbrerie.fr/evenement/03-04-2024-19-00-la-cumbre-de-la-cumbia

