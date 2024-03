La Culottée au Point Fort d’Aubervilliers Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers, dimanche 7 avril 2024.

Le dimanche 07 avril 2024

de 14h00 à 00h00

.Public adultes. payant

De 6 à 17 euros.

Queer party, la Culottée scrute l’horizon et la ligne de mire, la route en vue et le scandale en bandoulière.

Un virage sans négociation et l’ivresse dans le collimateur, elle braquera au tournant d’un déhanché infernal. À toute allure et en tempo, sono en stéréo et vitesse frénétique, turbulences en tour de piste, elle prendra la tangente à la dernière éclipse, cédera la priorité à l’ombre du dancefloor…

Le programme :

• SOYOON

• TOSCAN HAAS [set + live vocal performance]

• PEPIITA

• CEYDA YAGIZ

• TRUSSPE

• PEPETTE

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300

Contact : https://www.lepointfort.com/events/la-culottee-070424/ https://www.facebook.com/events/781683410680001 https://www.facebook.com/events/781683410680001 https://shotgun.live/fr/events/la-culottee-soyoon-toscan-haas-pepiita-ceyda-yagiz

la Culottée