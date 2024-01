VISITE FERME PÉDAGOGIQUE VILLETTE EN DIRECT La Cour de Villette Gennes-Longuefuye, 6 janvier 2024, Gennes-Longuefuye.

Gennes-Longuefuye Mayenne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06 14:00:00

fin : 2024-01-06 16:00:00

Léon le mouton vous ouvre les portes de sa Ferme Pédagogique Villette en Direct !.

Éleveurs de moutons, Charlène et Julien vous ouvrent les portes de leur ferme le temps d’une visite pédagogique. Parcours en prairie, visite de la bergerie, la ferme dans tous ses sens : la visite est accompagnée de jeux, quiz et activités ludiques et s’adapte en fonction de la météo.

Salle couverte avec tables et bancs à disposition (non fermée, non chauffée)

Durée de la visite : 2h

TARIF :

– Adultes et enfants + de 6 ans : 8€

– Enfants de 2 à 5 ans : 5€

– Enfants – de 2 ans : gratuit

INFOS PRATIQUES :

– Salle d’accueil couverte (non fermée, non chauffée)

– Toilettes sèches et point d’eau

– Pensez à prendre des chaussures adaptées à la saison et à la vie à la ferme ! (Des bottes sont vivement conseillées en automne/hiver.)

– Accessible PMR

Vous souhaitez prolonger le moment :

– Possibilité de pique-niquer ou de goûter sur place (et à l’abri en cas de pluie : salle couverte à disposition (non fermée, non chauffée))

– espace lecture au champ ou au jardin

– jeux et fiches activités

– balade dans le bois communal de Longuefuye (accès direct depuis la ferme)

OUVERTURE :

– Visites particuliers : 1er mercredi et 1er samedi de chaque mois, 14h à 16h30

ACCUEIL DE GROUPE :

– Écoles, ALSH, associations, séniors

– Capacité d’accueil : bus complet

– Programme sur 1/2 journée ou journée complète

– Activités adaptées aux différents cycles d’apprentissage

– Plusieurs ateliers au choix

>>> Pour connaitre le détail des ateliers et les modalités pratiques, contactez Charlène par téléphone ou par mail

Agrément Ferme Pédagogique « Bienvenue à la ferme » en cours

Charlène a suivi une formation de 4 jours spécifique avec la Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire.

QUI SOMMES-NOUS ?

Villette en Direct, c’est le fruit d’un binôme à la vie comme à la ferme !

Éleveurs de moutons depuis août 2017, nous produisons sur notre ferme les céréales et les fourrages qui permettent d’alimenter notre troupeau. Nous vous accueillons depuis novembre 2022 sur notre exploitation pour partager avec vous la passion de notre métier.

L’aventure a débuté en 2017 quand Julien reprend l’exploitation de La Cour de Villette, implantée en production ovine (élevage de moutons) depuis 30 ans et en agriculture biologique depuis 15 ans. Le troupeau compte aujourd’hui 420 brebis, avec pour ambition de conserver une ferme à taille humaine et dans le respect de valeurs simples : préserver le cycle naturel des brebis et de la terre en revenant autant que possible à une agriculture paysanne.

Charlène, forte de ses nombreuses expériences dans le commerce a rejoint Julien sur l’exploitation en novembre 2021 avec la volonté d’apprendre le métier d’éleveuse et de mettre ses compétences au service de la vente directe : réduire le nombre d’intermédiaires, valoriser la qualité de leur production et surtout bénéficier du juste retour des consommateurs. Dans le prolongement, elle ouvre l’activité de Ferme Pédagogique en novembre 2022 sur la ferme.

Villette en Direct, en quelques mots :

– 1 binôme : Charlène et Julien

– 420 brebis allaitantes : 2/3 race Mouton Vendée et 1/3 race RAVA

– Agriculture biologique

– Autonome pour l’alimentation du troupeau, en céréales et en fourrage

– Producteur de viande d’agneau

– Vente directe

– Ferme pédagogique

VENTE DIRECTE :

– Colis 1/2 agneau : 3 formules de découpe au choix (Villette, Gourmande ou Été)

– Au détail : Merguez, chipos, sauté, chair, haché 100% mouton

– Carcasse entière pour méchoui

– Jus de pomme en puch-up de 3l, produit sur notre tout petit verger familial (pasteurisé, sans traitement ni additifs, mais non labellisé en BIO)

Toutes les pièces d’agneau (colis et au détail) sont livrées sous-vide, étiquetées et pesées.

Pour commander :

– Sur commande 1 fois par mois (toutes les 3 semaines au printemps)

– Retrait des commandes directement à la ferme

– Paiement chèque ou espèce

– Planning des ventes et formulaire de commande : www.villetteendirect.fr

EUR.

La Cour de Villette Longuefuye

Gennes-Longuefuye 53200 Mayenne Pays de la Loire



