La Côte Sauvage, des paysages et une biodiversité à couper le souffle Quiberon, mercredi 24 avril 2024.

Paysage immense et rare, l’emblématique Côte sauvage de Quiberon offre un panorama majestueux entre falaises, landes et océan. Partez à la découverte d’une incroyable biodiversité, à l’occasion d’une balade d’observation de la flore et des oiseaux caractéristiques des milieux littoraux. L’armérie maritime signe de la reconquête des falaises sera en fleur. Les tariers, pipits, goélands, linottes, hirondelles n’auront également plus de secret pour vous.

Inscription 0647895980

Tarif 4,5 € +12ans .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 14:00:00

fin : 2024-04-24 16:30:00

Le Vivier

Quiberon 56170 Morbihan Bretagne animation@gavres-quiberon.fr

