HELLFEST WARM UP LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand, vendredi 19 avril 2024.

Rendez-vous désormais incontournable de l’expérience Hellfest, le Warm-Up Tour, véritable Tour de France des salles de concerts repart sur la route en avril prochain !L’occasion de débuter les festivités et de fédérer la communauté de fans autour de concerts et d’animations dans l’ambiance du Hellfest !Pour cette édition 2024, deux groupes francophones aux styles extrêmes, prêts à rouler sur chaque salle de la Warm-up : Les patrons du Brutal Death BENIGHTED et la nouvelle sensation Deathcore TEN56.

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-04-19 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63