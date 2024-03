La Comédie du Livre à En traits libres Librairie « En traits libres » Montpellier, jeudi 16 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-16T11:00:00+02:00 – 2024-05-16T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-19T11:00:00+02:00 – 2024-05-19T18:00:00+02:00

Dans le cadre de la Comédie du Livre, du 16 au 19 mai 2024, à la librairie En traits libres, 1 rue Voltaire à Montpellier

JEUDI 16 MAI

EXPOSITION : 18h, Vernissage de l’exposition Tax x Ben Sanair, du 16 mai au 29 juin

Cette année, et pour la première fois, la Comédie du Livre accueille le Grand Prix de l’Imaginaire qui fêtera à Montpellier ses cinquante ans en présence de son fondateur, Jean-Pierre Fontana, de nombreux lauréats et invités et de son jury présidé par la romancière Joëlle Wintrebert. A cette occasion nous avons voulu vous présenter des imaginaires atypiques et complémentaires en les travaux de Ben Sanair et Takuma Shindo, dit Tak.

Ben Sanair est artiste et sérigraphe. Il vit et travaille dans le sud de la France. Ses œuvres sont régulièrement exposées dans l’Hexagone et à l’étranger : Berlin, Tokyo, Barcelone, Hiroshima, Lituanie, Lettonie, Taiwan…« Créatif qui fabrique », Ben Sanair aime les encres, la machinerie et tout ce qui a trait à la matière. Influencé par la littérature underground, la culture DIY, les jouets en tout genre, les monstres de tout bord, l’art populaire et l’art brut, il dévoile dans ses dessins et ses sculptures des mondes imaginaires, entre horizons futuristes et visions catastrophiques.

Takuma Léo Shindo est un artiste Franco-Japonais. Il travaille la gravure essentiellement sur bois et linoleum, en utilisant du papier washi (papier traditionnel japonais) et un baren (outil manuel japonais utilisé dans l’impression des estampes traditionnelles). Il puise son inspiration dans ses cultures occidentale et japonaise. Parfois travaille également au pinceau et encre de Chine ou à la plume. Parallèlement à ses activités d’illustration et de gravure, il est musicien et accompagne depuis 2011 l’auteur de bande dessinée Adrien Demont dans des performances graphiques et musicales.

CONCERT DESSINE : 20h30, concert dessiné de tAk & Demont « Murmurations »

Murmurations est un spectacle en perpétuel mouvement où la musique de Takuma se déploie comme un paysage sonore sur lequel Adrien, selon son inspiration, fait naître des tracés et des formes mouvantes se transformants de paysages en personnages sur des lignes d’horizon. Leurs deux univers s’entremêlent alors, et chaque mouvement de matière se meut en un instant en une image inattendue, pouvant susciter étonnement, émerveillement et émotions, telle les murmurations d’oiseaux, ces ballets aériens dessinants des formes mouvantes dans le ciel.Murmurations est également le titre du dernier album musical en date de Takuma Shindo, publié sous le nom de tAk par le label japonais Dewfall Records (en écoute sur les sites de streaming musical). A l’occasion de la sortie de celui-ci, tAk & Demont ont réalisé leur 3e tournée au Japon à l’automne 2023.

VENDREDI 17 MAI

ATELIER : 14h/17h, ateliers gravure et sérigraphie avec Takuma Shindo et Ben Sanair

BATTLE DE HIP HOP ET EXPOSITION : 18h, Tribe Tales (battles de hip hop organisées par Breakers) et vernissage de l’expo de Chloé Wary autour de sa bande dessinée Rosigny Zoo

BREAKERS collective s’installe à Montpellier avec l’événement Tribe Tales ! Un événement de breaking, de fête, d’exposition, de culture !

A l’extérieur – FOOTWORK & TOPROCK 2vs2 JAM

18h-20h JAM, CYPHERS & QUALIFICATIONS

Les inscriptions se font sur place ! Venez avec votre binôme. 2h de cercles pour se qualifier pour le 2 vs 2 – footwork & toprock qui a lieu dans la foulée.

Exposition de l’illustratrice Chloé Wary à l’origine des ouvrages Rosigny Zoo, Saison des Roses et tant d’autres ! Venez découvrir son univers inspiré de sa banlieue parisienne adorée

20h-21h BATTLE TOP 8

Après 2h de cercles, place aux battles ! Pour laisser le voisinage tranquille et cesser de les émerveiller, on passe à l’intérieur de la librairie. Les 8 binômes sélectionnés dans les cercles s’affronteront jusqu’à la finale !

21h-23h LET’S GROOVE & PARTY !

SAMEDI 18 MAI

ATELIER : 14h/17h, ateliers gravure et sérigraphie avec Takuma Shindo et Ben Sanair

SPECTACLE : 20h, pièce de théâtre « Une île à la mer »

Quand Jean-Marc Marq, l’homme d’affaires, rencontre Jérôme Petitpas, le poète, on se dit rapidement que ces deux-là ne vont pas avoir forcément grand-chose à se dire. Oui mais voilà, la rencontre a lieu sur une minuscule île déserte où tous deux sont naufragés… Jean-Marc Marq vient juste de rejoindre l’île à la nage alors que Jérôme Petitpas y vit seul depuis plusieurs années, tous ses compagnons d’infortune s’étant noyés ou ayant été mangés par les requins. Théophile Chevaux et Léo Bahon s’emparent de la bande dessinée éponyme de Nicolas Poupon publiée chez 6 Pieds sous terre pour l’adapter en une forme théâtrale ludique et légère dans laquelle deux personnages aux conceptions du monde diamétralement opposées sont obligés de composer ensemble face à l’hostilité du lieu et des événements. Les quelques mètres carrés d’île deviennent ainsi un terrain de jeu pour acteurs où le moindre grain de sable se transforme en matière à rêverie pour les deux naufragés. Entre la recherche d’un hypothétique trésor enfoui, la création d’une comédie musicale mettant en scène des requins, la rédaction de messages de détresse sans cesse effacés par le vent ou encore l’écoute attentive des bruits de l’océan dans le creux d’un coquillage, le quotidien des deux naufragés n’est pas de tout repos.

À mesure que les dernières chances de salut s’éloignent, une étrange amitié se dessine avec comme toile de fond le pari de l’absurde pour échapper au désespoir. Baignée dans une création musicale live, où les coups stridents de guitare électrique répondent aux vibrations profondes de la basse, « Une île à la mer » donne à voir une collaboration aussi loufoque qu’inattendue. La création du spectacle est prévue en partenariat avec la librairie En traits libres dans le cadre de la 39e Comédie de Livre de Montpellier en Mai 2024.

DIMANCHE 19 MAI

SPECTACLE : 16h : pièce de théâtre « Une île à la mer »

+ Dédicaces, à la librairie et sur notre stand de l’esplanade du Peyrou, de Fabcaro, Fabrice Erre, B-gnet, Guillaume Bouzard, Gilles Rochier, Chloé Wary, Adrien Demont, Takuma Shindo, Ben Sanair, Nicolas Poupon, Mattt Konture

