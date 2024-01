Fait chier d’être amoureux La comédie de Limoges Limoges, jeudi 4 avril 2024.

Fait chier d’être amoureux Lucas et Mélanie sont amoureux, mais pas l’un de l’autre. 4 – 6 avril La comédie de Limoges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-04T20:30:00+02:00 – 2024-04-04T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T20:30:00+02:00 – 2024-04-06T22:00:00+02:00

Leur rencontre fortuite dans un café aurait pu se transformer en un véritable match de boxe si leur vie n’avait pas déjà été un joyeux bordel.

Entre questions grinçantes et réponses gênantes, leur café prend des airs de ping-pong épique. Mais ce n’est que deux poireaux plus tard, qu’ils décident de pousser l’aventure plus loin. Et puisque ceux qu’ils prennent pour l’amour de leur vie ne sont pas prêts de revenir, entre eux tout est permis… même une comédie romantique !

La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges Limoges 87000 Carnot-Marceau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0982562339 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lacomediedelimoges.com »}]

théâtre spectacle