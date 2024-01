Pile ou face La Comédie de Genève Genève, 19 avril 2024, Genève.

Pile ou face 19 – 28 avril 2024 La Comédie de Genève

COLLECTIF CLAR

Côté pile, le quotidien d’une famille tièdement bourgeoise de la Côte vaudoise, la famille L.

Côté face, les aspirations au bonheur contrariées par les menus agacements et les grands renoncements.

Paru en 1934 et récemment réédité, Pile ou face, le premier roman de Catherine

Colomb, autrice majeure de la littérature romande, est une perle réfléchissant les infimes nuances de ces vies minuscules, étriquées jusqu’à l’étouffement.

Le collectif CLAR, composé de jeunes comédiennes et comédiens suisses, a choisi d’adapter à la scène ce texte qui commence comme un vaudeville pour, l’air de rien, éroder d’un ton grinçant les stéréotypes.

La Comédie de Genève Esplanade Alice-BAILLY 1, 1207 Genève

Théo Gosselin