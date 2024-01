PHILIPPINE DELAIRE LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE Aix En Provence, vendredi 19 avril 2024.

C’est au travers de ses personnages hauts en couleurs qui ont fait son succès sur les réseaux sociaux que Philippine nous parle de la famille et de ses réticences à en créer une, du temps qui passe et du talent qu’il faut pour être grand sans être adulte… Une énergie folle et communicative, un spectacle solaire, et une question : Et vous, que diriez-vous vous à l’enfant que vous étiez ?

Tarif : 23.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-04-19 à 21:30

Réservez votre billet ici

LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE 8, AVENUE DE LA VIOLETTE 13100 Aix En Provence 13