Maëlle La CLEF Saint-Germain-en-Laye, 18 mai 2024, Saint-Germain-en-Laye.

Maëlle Samedi 18 mai 2024, 20h30 La CLEF 22 € plein | 18 € réduit | 15 € adhérents CLEF

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:30:00+02:00

Lorsque Maëlle évoque ses chansons, elle parle comme un peintre qui voudrait inventer de nouvelles couleurs pour esquisser un monde où l’impossible n’aurait plus son mot à dire. Dans ses yeux, on peut lire une soif d’aventure inextinguible, le désir de n’être qu’elle-même. Et la musique, c’est d’abord cette voix, sa voix chaude d’une maturité impressionnante. En 2018, elle était la 1ère femme et la plus jeune candidate à remporter « The Voice ». Trois ans après le 1er opus concocté par Calogero, Maëlle s’affirme en tant qu’artiste à part entière en écrivant, composant et tapissant d’une électro très personnelle les 12 chansons de “Fil rouge”, son 2ème album. Le 1er cousu main. Un disque furieusement vivant, organique, au centre des sentiments qui comptent. C’est ainsi que la nouvelle Maëlle est née. Talentueuse et authentique, prête à se mettre à nue et à affronter les scènes en 2024

