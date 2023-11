Zed Yun Pavarotti La CLEF Saint-Germain-en-Laye, 6 avril 2024, Saint-Germain-en-Laye.

Etoile montante du rap français, le désinvolte et charismatique Stéphanois déroute, autant par ses textes labyrinthiques que son esthétique générale, ultra moderne et à la fois sortie d’outre-tombe, crooner dans la surenchère d’attitude, auto-tune et mélodies pop, rap de minet et violence punk. Public, journalistes et artistes voient apparaitre cet animal rare avec beaucoup de questions, la plupart du temps sans réponse. Autre silence, pendant 2 ans, après son 1er album « Beauseigne » (« le pauvre » en patois stéphanois), où l’artiste métamorphe effectue, encore, sa mue. Jusqu’à son tout dernier album, « Encore », disponible depuis le 7 avril dernier. Un disque qui emmène Zed Yun dans un univers encore rempli de contrastes, où l’envie de faire la Une des tabloïds charrie avec un simple désir d’amour ; menant la guerre pour avoir la paix. Après un concert à la Cigale annoncée à guichet fermé six mois avant la date, l’artiste sera de passage à La CLEF pour cette seule date francilienne avant sa tournée des festivals !

